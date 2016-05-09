Кейн: «Хотим дать нашим фанатам повод для хвастовства и опередить «Арсенал» в таблице»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн дал понять, что его команда намерена всеми силами добиться победы над «Ньюкаслом» в матче заключительного тура АПЛ.

«Мы рассчитываем завершить этот сезон выше «Арсенала», поэтому третьем место в итоговой таблице стало бы для нас тяжелым ударом.

Все в наших руках, необходимо лишь одержать победу над «Ньюкаслом». Конечно, мы уже не станем чемпионами, но можем впервые за долгое время дать нашим болельщикам повод для хвастовства», – отметил английский форвард.