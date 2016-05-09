Платини сможет вернуться в футбол уже через четыре года

Спортивный арбитражный суд сократил Мишелю Платини срок отстранения от любой футбольной деятельности с шести до четырех лет.

Напомним, что экс-президент УЕФА был отстранен комитетом по этике Международной федерации футбола на восемь лет за получение двух миллионов швейцарских франков от бывшего главы ФИФА Зеппа Блаттера.

Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил срок отстранения до шести лет, однако это Платини не устроило, и он подал апелляцию в CAS. Спортивный арбитражный суд постановил, что и это наказание является слишком суровым и должно быть сокращено до четырех лет.