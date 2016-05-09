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Платини сможет вернуться в футбол уже через четыре года

9 мая 2016, 12:35
4

Спортивный арбитражный суд сократил Мишелю Платини срок отстранения от любой футбольной деятельности с шести до четырех лет.

Напомним, что экс-президент УЕФА был отстранен комитетом по этике Международной федерации футбола на восемь лет за получение двух миллионов швейцарских франков от бывшего главы ФИФА Зеппа Блаттера.

Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил срок отстранения до шести лет, однако это Платини не устроило, и он подал апелляцию в CAS. Спортивный арбитражный суд постановил, что и это наказание является слишком суровым и должно быть сокращено до четырех лет.

Источник: CAS
Оффтоп Платини Мишель
Комментарии (4)
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O"Gus-Hid
1462788676
А в качестве кого он вернётся ? Очень бы не хотелось , чтобы он вернулся в руководство УЕФА или ФИФА . Этот великий футболист себя скомпрометировал , как чиновник .
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калач
1462793029
никакого Пикассо не знаю не знаком
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koli4ka
1462809580
зато наши чинуши кристально чисты и взяток ни-ни не берут в количестве 2лямов, их ставки токо с 5 лямов вяло начинаются...
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kykyi
1462825582
Это называется "условно-досрочно"
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