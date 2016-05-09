Зидан: «Реал» будет биться до конца в матче с «Депортиво»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообещал, что его команда будет изо всех сил стараться одолеть «Депортиво» в заключительном туре чемпионата Испании.

«Наша задача – сделать все возможное. «Реал» будет биться до финального свистка в игре с «Депортиво».

На данный момент мы занимаем вторую строчку, однако в последний момент все может поменяться. Это футбол. В нем может произойти все, что угодно».

Напомни, что судьба чемпионского титула будет решаться в 38-м туре Примеры.

«Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» всего на одно очко.