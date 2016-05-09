Клопп делает ставку на Лигу Европы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о шансах своей команды на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

«Я не задумывался о том, где команде будет в турнирной таблице в конце сезона, когда приходил в «Ливерпуль». Но нашим единственным шансом выйти в Лигу чемпионов сейчас является Лига Европы. Но во многом из-за участия в этом турнире у нас сейчас лишь 58 очков.

Возможно, мы еще займем шестое место в таблице, но это будет зависеть и от других результатов. В любом случае буду рад победе в последнем матче», – заявил Клопп Sky Sports.

Напомним, что в финале Лиги Европы «Ливерпулю» предстоит встретиться с «Севильей».