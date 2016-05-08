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    Манданда – лучший голкипер Лиги 1 в сезоне-2015/16

    Голкипер «Марселя» Стив Манданда завоевал звание лучшего стража ворот Лиги 1 нынешнего сезона. В споре за приз вратарь «провансальцев» оставил позади себя Винсента Эньяму («Лилль»), Антони Лопеша («Лион») и Кевина Траппа («ПСЖ»). Игрок получил награду сегодня на специальном мероприятии.

    В нынешнем розыгрыше Лиги 1 Манданда принял участие в 36-ти поединках, пропустив 40 голов. В девяти встречах ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

    Источник: Twitter

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    08.05.2016 21:11
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