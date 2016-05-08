Болельщики «Спартака» в матче с «Динамо» вывесили огромные баннеры в память о Бескове

Болельщики «Спартака» во время матча 27-го тура РФПЛ с «Динамо» вывесили на трибунах огромные баннеры в память о бывшем тренере красно-белых и бело-голубых Константине Бескове. На одной из трибун был растянут баннер со знаменитой фразой специалиста «Со спартаковскими болельщиками нельзя не считаться. Они ведь и «убить» могут».

Напомним, под руководством заслуженного тренера СССР «Спартак» дважды становился чемпионом Советского Союза, а «Динамо» выигрывало Кубок России. Константин Иванович Бесков умер 6 мая 2006 года в возрасте 85 лет.