Титов: «Может быть, звучит смешно, но «Спартак» ставит максимальные задачи»

Тренер «Спартака» Егор Титов перед поединком 27-го РФПЛ против «Динамо» признался, что красно-белые по-прежнему нацелены на решение максимальных задач.

«У нас появился очередной шанс попробовать догнать как «Локомотив», так и группу, где находятся «Краснодар» и «Зенит».

Может быть, это и немножко смешно, но мы максималисты и ставим максимальные, но при этом реальные задачи. «Локомотив» мы догнать можем», – отметил Титов в эфире телеканала «Наш футбол».

Матч «Спартак» – «Динамо» начался в 19:30 мск. В данные минуты идет первый тайм. «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию встречи.