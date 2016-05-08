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    Мусалов: «Халк часто ждет контакта – и падает»

    Защитник «Анжи» Магомед Мусалов после матча 27-го тура РФПЛ с «Зенитом» поделился впечатлениями от противостояния с нападающим соперника Халком.

    – В одном из эпизодов вы, как показалось, с легкостью уронили Халка. Как удалось свалить такого массивного футболиста без особых усилий?

    – Думаю, в том эпизоде он и сам хотел свалиться. Физически Халк, конечно, очень силен, но он ждет контакта – и падает. Довольно часто. Очень тяжело было против него, особенно в начале матча. Он «проверил» меня, прокинув мяч между ног. Я подумал после этого, что хуже уже быть не может, и как-то успокоился, стал действовать увереннее, как мне кажется. Думаю, надо было с первых минут поспокойнее играть.

    Источник: ФК «Анжи»

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    08.05.2016 17:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +517

      kazak1975 8 мая 2016, 20:04

      Анжа всей командой по ногам играла. Пусть играть сперва научатся, потом предъявы лошадинные кидают.

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 8 мая 2016, 19:10

      весь зенит такой стал..посмотрите шатова..тоже падать начал..а халк давно симулирует уже...

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 мая 2016, 18:48

      Пусть это будет на их совести-если она есть у них.

      0
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      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 8 мая 2016, 18:34

      И Смолникова научил.

      0
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат > sochi-2013 8 мая 2016, 20:42

      Ну Смольников-то не симулировал - его по ногам анжуйцы конкретно отоваривали карточек этак на 5 непоказанных (как правильно сказал тренер Анжи, безобразное судейство).

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