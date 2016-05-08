Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бутенко: «Помощник Николаева прозевал офсайд у Смолова – это грубая ошибка»

    Известный советский арбитр, судья международной категории Валерий Бутенко прокомментировал работу судейской бригады Алексея Николаева, обслуживавшей матч между «Рубином» и «Краснодаром» (1:1) в 27 туре российской Премьер-лиги.

    «Помощник судьи прозевал офсайд у Смолова, не сумел занять правильную позицию и допустил грубую ошибку. Здесь полностью вина на помощнике. В эпизоде с фолом на Караденизе пенальти не было. Игрока задели за линией штрафной, и он по инерции упал уже в ее пределах.

    Согласен ли я с «двойкой» бригаде Николаева от инспектора встречи за этот матч? Ошибка повлияла на исход встречи», – сказал Бутенко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2016 15:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +210

      castromen 8 мая 2016, 17:09

      А давайте наградим помощника.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 мая 2016, 16:54

      Ещё раз эта ситуация показывает,что повтор необходим. Главный судья
      посмотрел бы запись и восстановил бы справедливость. Всё просто.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11