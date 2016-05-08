Рыков: «Когда вовремя платят, концентрируешься только на футболе»

Защитник «Мордовии» Владимир Рыков рассказал о финансовой ситуации в клубе и оценил шансы саранской команды сохранить прописку в РФПЛ.
– Финансовая ситуация в клубе разрешилась?
– Налаживается. Перед игрой с «Кубанью» еще зарплату выдали как раз.
– Мотивирует?
– Конечно, когда все вовремя платят, не задумываешься о посторонних вещах, а концентрируешься только на футболе.
– Как оцените шансы «Мордовии» остаться в элитном дивизионе?
– Появились шансы. Вот сейчас выиграли у «Кубани», отрываемся от преследователей. «Анжи» тоже проиграли, насколько я знаю.
Источник: Rusfootball.info