Рыков: «Когда вовремя платят, концентрируешься только на футболе»

Защитник «Мордовии» Владимир Рыков рассказал о финансовой ситуации в клубе и оценил шансы саранской команды сохранить прописку в РФПЛ.

– Финансовая ситуация в клубе разрешилась?

– Налаживается. Перед игрой с «Кубанью» еще зарплату выдали как раз.

– Мотивирует?

– Конечно, когда все вовремя платят, не задумываешься о посторонних вещах, а концентрируешься только на футболе.

– Как оцените шансы «Мордовии» остаться в элитном дивизионе?

– Появились шансы. Вот сейчас выиграли у «Кубани», отрываемся от преследователей. «Анжи» тоже проиграли, насколько я знаю.