Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лодыгин стал пятым вратарем в истории «Зенита», отыгравшим 50 матчей на ноль

    «Зенит» в матче 27-го тура чемпионата России на выезде обыграл «Анжи» со счетом 1:0.

    Для голкипера питерцев Юрия Лодыгина эта встреча стала 50-й сухой игрой в карьере за «Зенит». Таким образом, 25-летний россиянин стал пятым вратарем в истории сине-бело-голубых, достигнувшим этой отметки. До Лодыгина рубеж в 50 матчей на ноль в футболке «Зенита» покорялся Роману Березовскому (51), Леониду Иванову (93), Михаилу Бирюкову (123) и Вячеславу Малафееву (164).

    Отмечается, что Лодыгину удалось провести 50 сухих игр за клуб быстрее всех. Для достижения этой отметки ему потребовалось 120 матчей, что делает его лидером вышеперечисленной пятерки по проценту матчей на ноль (41,6 %).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2016 14:24
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +803

      jet andy 8 мая 2016, 14:42

      Юра - хороший вратарь. 11-метровые часто вытаскивает, но иногда допускает глупые ошибки. Надеюсь со временем пройдет.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11