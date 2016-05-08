Сарсания: «Наверное, «Ростов» больше всех достоин стать чемпионом»

Известный футбольный функционер Константин Сарсания поделился своим мнением о том, кто является главным фаворитом в борьбе за победу в чемпионате России.

«Последние три тура, конечно, будут все решать. Думаю, пока все три команды, а не только ЦСКА и «Ростов» ведут борьбу за чемпионство. Хотя, безусловно, отставание «Зенита» от ЦСКА на четыре очка – все же серьезное. За три тура наверстать его сложновато. Хотя каждая из трех команд способна потерять очки в оставшихся турах. При этом и «Зенит», и ЦСКА играют с клубами первой пятерки, и теоретически у них больше шансов потерять очки, чем у «Ростова».

На чемпионство больше всех шансов у ЦСКА, так как у него больше набранных очков. Зато у «Ростова» календарь получше, а ЦСКА играет с «Краснодаром», а «Зенит» – с «Локомотивом».

Победа в чемпионате «Ростова» будет сенсацией, потому что бюджет не сопоставим с ЦСКА и особенно с «Зенитом». Никто не ожидал от «Ростова» такого выступления. Хотя с другой стороны, я считаю, что если команда рассчитывает стать чемпионом, она должна побеждать в очных играх своих ближайших конкурентов. И здесь «Ростов», наверное, больше всех достоин стать чемпионом. Он обыгрывал и ЦСКА, и «Зенит», и «Локомотив», – отметил Сарсания.