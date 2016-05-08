Павлюченко проигнорировал встречу с фанатами «Кубани»

Матч 27-го тура РФПЛ между «Кубанью» и «Мордовией» завершился поражением краснодарской команды, из-за чего желто-зеленые значительно уменьшили свои шансы остаться в Премьер-лиге. После игры футболисты хозяев в течение 20 минут общались с фанатами команды, недовольными игрой и результатом.

Сообщается, что на встрече присутствовали практически все игроки «Кубани», однако нападающий команды Роман Павлюченко встречу проигнорировал. Экс-форвард «Тоттенхэма» после перехода в краснодарский клуб так и не сумел открыть счет своим голам за команду.