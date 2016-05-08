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    Павлюченко проигнорировал встречу с фанатами «Кубани»

    Матч 27-го тура РФПЛ между «Кубанью» и «Мордовией» завершился поражением краснодарской команды, из-за чего желто-зеленые значительно уменьшили свои шансы остаться в Премьер-лиге. После игры футболисты хозяев в течение 20 минут общались с фанатами команды, недовольными игрой и результатом.

    Сообщается, что на встрече присутствовали практически все игроки «Кубани», однако нападающий команды Роман Павлюченко встречу проигнорировал. Экс-форвард «Тоттенхэма» после перехода в краснодарский клуб так и не сумел открыть счет своим голам за команду.

    Источник: Р-Спорт

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    08.05.2016 10:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 8 мая 2016, 13:15

      Да ладно вам,он уже был возле ближайшего банкомата.. Проверял баланс,пришли ли премиальные за поражение от Мордовии....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 8 мая 2016, 12:12

      зажравшемуся индюку пора бошку отвинчивать...

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 8 мая 2016, 12:04

      И не откроет, по-моему это ему уже и не нужно, зарплата-же идёт, зачем напрягаться

      2
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 8 мая 2016, 10:32

      Рома чемоданы уже собрал какие тут встречи.

      1
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