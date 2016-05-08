Экс-футболист «Тоттенхэма» побрился налысо из-за чемпионства «Лестера»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Хоссам Мидо сдержал свое обещание и побрился налысо в прямом эфире телеканала beIN Sports, на котором он работает в настоящий момент. Египтянин был убежден, что «Лестер» не станет чемпионом Англии, однако его бывший клуб не сумел переиграть «Челси», что принесло «лисам» досрочное чемпионство.

Напомним, что ранее в чемпионство «Лестера» также не поверил другой экс-форвард «Тоттенхэма» Гари Линекер, который является воспитанником «лис». Он будет вынужден провести эфир в одном нижнем белье.