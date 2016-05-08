Агаларов: «В матче «Анжи» с «Зенитом» арбитр судил безобразно»

Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов после поражения от «Зенита» (0:1) прокомментировал большое количество желтых карточек в составе своей команды.

«Даже если мы будем говорить о том, что судья был неправ, плохо судил, от этого ничто не меняется. Да, арбитр сегодня судил безобразно. Это мое мнение. Но что говорить, если повлиять на этот вопрос мы не можем?», — задался вопросом Агаларов.

Напомним, что арбитром встречи являлся Михаил Вилков, который уже был вовлечен в скандал, связанный с «Анжи». В матче первого круга чемпионата между махачкалинцами и «Спартаком» судья ошибочно назначил пенальти в пользу красно-белых, после чего был отстранен от игр в следующем туре РФПЛ.