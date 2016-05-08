Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агаларов: «В матче «Анжи» с «Зенитом» арбитр судил безобразно»

Агаларов: «В матче «Анжи» с «Зенитом» арбитр судил безобразно»

8 мая 2016, 06:17
8

Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов после поражения от «Зенита» (0:1) прокомментировал большое количество желтых карточек в составе своей команды.

«Даже если мы будем говорить о том, что судья был неправ, плохо судил, от этого ничто не меняется. Да, арбитр сегодня судил безобразно. Это мое мнение. Но что говорить, если повлиять на этот вопрос мы не можем?», — задался вопросом Агаларов.

Напомним, что арбитром встречи являлся Михаил Вилков, который уже был вовлечен в скандал, связанный с «Анжи». В матче первого круга чемпионата между махачкалинцами и «Спартаком» судья ошибочно назначил пенальти в пользу красно-белых, после чего был отстранен от игр в следующем туре РФПЛ.

Источник: ФК «Анжи»
Россия. Премьер-лига Анжи Зенит Агаларов Руслан
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VIPded
1462683854
Газпром не хочет быть просто спонсором УЕФА. Но Шальке в пролете, надо хоть Зенит вытащить в ЛЧ...
Ответить
vladimir-7
1462687354
Таких судей надо вообще лишать права судить матчи премьер-лиги. Пусть судят в дворовых командах, там их научат,как надо судить.
Ответить
Pixcell
1462687868
Ну и где там этот, главный, с детектором лжи? Праздники празднует?
Ответить
Inks
1462689161
Анжи вылетит да?
Ответить
18JG
1462696155
Русланчик, закрой-ка ты свой рот и открой его, когда тебе позволят это сделать. Раскудахтался, черт. У команды "В мире животных" 3 ж.к. и 1 к.к., а у "Зенита" 5 ж.к. Сука, ваши сраные мартышки чуть Смольникова не убили в прямом смысле слова. Игорька то ли три, то ли четыре раза так срубили, что слов нет. Прежде чем открыть рот, нужно открыть глаза.
Ответить
ljrljr0505
1462700502
да нормально судил судья. поровну раздал карточек и туда и сюда. А что Анжи грубая команда всем известно
Ответить
Главные новости
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
1
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
4
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
5
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
10
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
22
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
5
Все новости
Все новости
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
19:52
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
19:42
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
19:31
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
18:58
1
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
17:05
1
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
16:11
1
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
16:03
3
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
22
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
5
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
9
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
5
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
5
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
1
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
9
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
1
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
7
Мостовой – о Даку: «Если забьет, те же, кто плевал ему в спину, будут обнимать и качать на руках»
12:42
3
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
5
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+