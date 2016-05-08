Мартинес: «В нашей игре не было вообще ничего хорошего. Мы словно были частью праздника «Лестера»

Главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес раскритиковал игру своей команды в матче 37-го тура АПЛ против «Лестера» (1:3).

«Я чувствовал себя так, словно мы были частью праздника «Лестера». Мы выглядели просто как группа людей, не имеющих понятия о том, как нужно играть.

У нас не было ни интенсивности, ни концентрации, а в таких случах всегда следует наказание, особенно от команд вроде «Лестера».

Мы не проявили никакого понимания игры в обороне, что и привело к разочаровывающему результату.

В нашей игре не было вообще ничего хорошего», – сказал Мартинес.