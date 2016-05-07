Кононов: «В эпизоде с голом Смолова была ошибка судьи»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов оценил игру своих подопечных в матче 27-го тура РФПЛ против «Рубина» (1:1).

«Мы отдали все силы в этой игре. Владели преимуществом, больше нанесли ударов по воротам. Была ошибка вратаря Станислава Крицюка, мы проигрывали 0:1. Ребята молодцы, что играли до конца, создавали моменты. Нам не хватило второго гола», – сказал Кононов.

Также наставник прокомментировал эпизод с голом своей команды.

«Что касается гола Федора Смолова, то там была ошибка судьи. Но моменты были у нас и помимо этого. У нас все еще впереди – борьба за медали продолжается».