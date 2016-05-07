«Шальке» и «Газпром» продлили соглашение о сотрудничестве

«Шальке» продлил спонсорское соглашение с «Газпромом» до 2022-го года. Предыдущий контракт гельзенкирхенцев с газовой корпорацией был рассчитан до 2017-го года. Напомним, кобальтовые сотрудничают с российским концерном уже на протяжении девяти лет.

«Я испытываю невероятную радость от того, что мы останемся партнерами до 2022 года. Наше тесное сотрудничество продолжается уже много лет, и эта совместная работа теперь подкреплена новым контрактом», – подчеркнул председатель наблюдательного совета «Шальке» Клеменс Теннис.