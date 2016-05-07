Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Шальке» и «Газпром» продлили соглашение о сотрудничестве

    «Шальке» продлил спонсорское соглашение с «Газпромом» до 2022-го года. Предыдущий контракт гельзенкирхенцев с газовой корпорацией был рассчитан до 2017-го года. Напомним, кобальтовые сотрудничают с российским концерном уже на протяжении девяти лет.

    «Я испытываю невероятную радость от того, что мы останемся партнерами до 2022 года. Наше тесное сотрудничество продолжается уже много лет, и эта совместная работа теперь подкреплена новым контрактом», – подчеркнул председатель наблюдательного совета «Шальке» Клеменс Теннис.

    Источник: ФК «Шальке-04»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2016 18:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 мая 2016, 18:43

      Как раз накануне Дня Победы Газпром подписал контракт с немецким Шальке , А российский клуб Ростов (почти чемпион России) ходит с протянутой рукой и клянчит деньги. С Праздником!!!

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11