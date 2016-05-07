Слуцкий: «В матче с «Тереком» меня абсолютно не удовлетворяло качество судейства»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал победу в родных стенах над «Тереком» в поединке 27-го тура РФПЛ, отметив, что остался недоволен действиями судейской бригады во главе с арбитром Владимиром Москалевым.

«Считаю, что в первом тайме было совершено большое количество ошибок, пропущено большое количество фолов. Меня абсолютно не удовлетворяло качество судейства. Поэтому я посчитал нужным высказать ему свои претензии. Повлияло ли это? Сложно сказать – с Головиным был эпизод. В любом случае, во втором тайме я уже понял, что бесполезно что-то решать в этом вопросе и больше концентрировался на действиях своей команды.

Понятно, что, когда счет 1:0, то хочешь или не хочешь, больше играешь с оглядкой на свои ворота. Хорошо, что сыграли на ноль. Однако, учитывая, как проходило начало встречи, мы могли надеяться на больший счет в дебюте встречи», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Наш футбол».