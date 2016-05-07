Принц Монако «попинал» мяч на домашнем стадионе «Вест Хэма»

Принц Монако Альберт II в ходе дружественного визита в стан «Вест Хэма» немного пожонглировал мячом на поле домашнего стадиона «молотобойцев» «Болейн Граунд».

Глава страны-карлика будет почетным гостем лондонцев на последнем домашнем поединке сезона против «Суонси» в рамках 37-го тура АПЛ. Начиная со следующего сезона, «Вест Хэм» будет принимать своих соперников на Олимпийском стадионе, аренда которого будет обходиться ему в 2,5 миллиона фунтов стерлингов в год в течение 99-ти лет.