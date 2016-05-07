Арбелоа покинет «Реал» нынешним летом

Защитник «Реала» Альваро Арбелоа покинет «сливочных» по окончании текущего сезона – летом у испанца истекает контракт. Завтра футболист в последний раз выйдет на поле «Сантьяго Бернабеу» во встрече 37-го тура Примеры против «Валенсии».

Арбелоа перешел в мадридский клуб из «Ливерпуля» в 2009-м году. В составе «бланкос» игрок завоевал титул чемпиона Испании, стал обладателем двух национальных Кубков, Суперкубка Испании, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

Отметим, что защитник и дальше намерен продолжать свои выступления и не собирается вешать бутсы на гвоздь. В текущем розыгрыше Примеры Арбелоа принял участие в пяти матчах. В Лиге чемпионов на его счету две игры.