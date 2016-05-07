Туран не планирует покидать «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран не собирается покидать каталонский клуб. По словам турка, он надеется на то, что ему удастся преуспеть в столице Каталонии.

«Когда у меня начали появляться сомнения, я обращался мыслями к моему детству, так как мои мечты были связаны с «Барселоной». Я всегда мечтал играть этой футболке, мечтал быть другом Иньесты, Месси, Неймара, Суареса… Так что для меня это хорошая мотивация для того, чтобы иметь терпение», — сказал хавбек

В текущем сезоне Туран сыграл в 16-ти матчах чемпионата Испании, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.