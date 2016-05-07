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Туран не планирует покидать «Барселону»

7 мая 2016, 07:29
3

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран не собирается покидать каталонский клуб. По словам турка, он надеется на то, что ему удастся преуспеть в столице Каталонии.

«Когда у меня начали появляться сомнения, я обращался мыслями к моему детству, так как мои мечты были связаны с «Барселоной». Я всегда мечтал играть этой футболке, мечтал быть другом Иньесты, Месси, Неймара, Суареса… Так что для меня это хорошая мотивация для того, чтобы иметь терпение», — сказал хавбек

В текущем сезоне Туран сыграл в 16-ти матчах чемпионата Испании, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

Источник: FourFourTwo
Испания. Примера Барселона Туран Арда
Комментарии (3)
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Morata29
1462600657
Не настоящий - значит ты игрок Атлетико был! Игрочишка! В Турцию вали! в какой нибудь фефхабачхе
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CSKA471
1462606082
В детстве мечтал быть другом Неймара????да он в твоём детстве ещё в мутной капле не болтался, врунишка турок
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diadushka
1462623980
лучше уж сидеть на скамейке запасных в Барсе, чем в любом другом клубе........также сидеть на скамейке! Если хочет играть в основе, тогда только в ФНЛ ему! А по манере игры и поведения, в атлетико ему самое место, грязь должна играть вместе с другой грязью
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