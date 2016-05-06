«Крылья Советов» хотят продлить контракт с Веркаутереном

«Крылья Советов» намерены начать переговоры о продлении контракта с главным тренером Франком Веркаутереном. Об этом сообщил председатель совета директоров самаркого клуба Дмитрий Шляхтин.

«У Франка контракт до 30 мая. Все будет зависеть от желания главного тренера и возможностей области и клуба. Тут надо садиться и договариваться. Переговоры мы будем вести после 15 мая. Когда есть результат, любое руководство заинтересовано в стабильности, в постоянных положительных эмоциях», – сказал Шляхтин.

Также он рассказал о продлении договоров с некоторыми игроками.

«С Цаллаговым мы ведем переговоры. У нас есть Надсон, Померко, Габулов. Это те люди, с которыми мы практически договорились, окончательно все будет после сезона. Костяк остается, плюс Милан Родич заиграл. А разговор с Молло будет идти по окончании сезона».