Песьяков: «Как бы сейчас себя охарактеризовал? Надежный»

Голкипер «Спартака» Сергей Песьяков поделился мнением о собственной игре в нынешнем сезоне.
– Есть ли ощущение, что за шанс закрепиться в основе нужно цепляться изо всех сил?
– Как и за любой другой. Это шанс, который надо использовать. Даже добавить нечего больше.
– Как меняется ощущение вратаря: вы сидели на лавке, а теперь от вас зависит спасение «Спартака»?
– Весь сезон надо держать себя в тонусе, чтобы заменить партнера, если у меня, допустим, будет красная карточка. А так, ничего не меняется. Концентрация должна быть всегда.
– Как удавалось ее сохранять?
– В моем случае у меня был «Спартак-2», где выплескивал эмоции. Каждую неделю играл и долгого простоя не было. Сейчас основа прибавилась.
– Раньше к вам было применимо словосочетание – «вратарь, который хорошо играет ногами». А сейчас как бы себя охарактеризовали?
– «Надежный».