Семшов: «Оказывается, кальян не мешает играть в футбол»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов рассказал о своем отношении к алкогольным напиткам.

– Пиво не люблю. В отличие от кальяна. Прежде ездили в отпуск в Эмираты, там пристрастился. До поры позволял себе только в межсезонье. Как-то в Москве заглянул в ресторан, покурил. На следующий матч выхожу – два забиваю! Ого, думаю. Футболу, оказывается, не мешает.

– К спиртному вообще не прикасаетесь?

– Если есть настроение – сделаю пару глотков вина. А дальше – лучше чай. Не воспринимаю.