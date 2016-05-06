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Семшов: «Оказывается, кальян не мешает играть в футбол»

6 мая 2016, 09:20
5

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов рассказал о своем отношении к алкогольным напиткам.

– Пиво не люблю. В отличие от кальяна. Прежде ездили в отпуск в Эмираты, там пристрастился. До поры позволял себе только в межсезонье. Как-то в Москве заглянул в ресторан, покурил. На следующий матч выхожу – два забиваю! Ого, думаю. Футболу, оказывается, не мешает.

– К спиртному вообще не прикасаетесь?

– Если есть настроение – сделаю пару глотков вина. А дальше – лучше чай. Не воспринимаю.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Оффтоп Россия Семшов Игорь
Комментарии (5)
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овертайм
1462515876
скоро напишут что кальян полезен для футбола)
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nemolod
1462518007
Организм у всех разный,поэтому о степени вредности или полезности нельзя говорить однозначно да или нет! Кому-то помогает кальян,кому курение,кому спиртное-тем более если в очень малых количествах! А уж если в лошадиных дозах-тут и простая вода может пойти во вред!
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BAIv
1462529537
поэтому Семшов и не играл толком, два сезона и труп на поле
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