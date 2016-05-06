За победу над голландцами игрокам сборной России было выплачено по 350 тысяч

Полузащитник сборной России Игорь Семшов рассказал, за счет каких качеств национальная команда под руководством Гуса Хиддиника одержала победу над Голландией на чемпионате Европы в 2008 году.

– За счет чего наша сборная выстрелила на Евро-2008?

– Два фактора – дружный коллектив и отменная физическая подготовка. Между прочим, в первом матче по всем статистическим выкладкам мы перебегали Испанию!

– Когда поверили, что пройдем Голландию?

– Настрой был запредельный. К тому же понимали, что матч значит для Гуса. А голландцы на групповом этапе вынесли 3:0 Италию, 4:1 – Францию. Нас за соперника не считали. Перед выходом на поле бросилась в глаза их вальяжность. И еще нюанс. К стадиону в Базеле подъехали одновременно с голландским автобусом. Наш шофер ловко зарулил первым. В этом усмотрели добрый знак.

– Что творилось после матча?

– Шум-гам. Виталий Леонтьевич перешагнул порог раздевалки и услышал со всех сторон: «Двойные премиальные! Тройные!» Не согласиться с нами было невозможно.

– Заплатили?

– Да, тройные. Точную сумму не помню, но в общей сложности вместе с призовыми от УЕФА получили за «Европу» около 350 тысяч евро.