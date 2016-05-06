Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • За победу над голландцами игрокам сборной России было выплачено по 350 тысяч

За победу над голландцами игрокам сборной России было выплачено по 350 тысяч

6 мая 2016, 08:05
21

Полузащитник сборной России Игорь Семшов рассказал, за счет каких качеств национальная команда под руководством Гуса Хиддиника одержала победу над Голландией на чемпионате Европы в 2008 году.

– За счет чего наша сборная выстрелила на Евро-2008?

– Два фактора – дружный коллектив и отменная физическая подготовка. Между прочим, в первом матче по всем статистическим выкладкам мы перебегали Испанию!

– Когда поверили, что пройдем Голландию?

– Настрой был запредельный. К тому же понимали, что матч значит для Гуса. А голландцы на групповом этапе вынесли 3:0 Италию, 4:1 – Францию. Нас за соперника не считали. Перед выходом на поле бросилась в глаза их вальяжность. И еще нюанс. К стадиону в Базеле подъехали одновременно с голландским автобусом. Наш шофер ловко зарулил первым. В этом усмотрели добрый знак.

– Что творилось после матча?

– Шум-гам. Виталий Леонтьевич перешагнул порог раздевалки и услышал со всех сторон: «Двойные премиальные! Тройные!» Не согласиться с нами было невозможно.

– Заплатили?

– Да, тройные. Точную сумму не помню, но в общей сложности вместе с призовыми от УЕФА получили за «Европу» около 350 тысяч евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Нидерланды Семшов Игорь Хиддинк Гус Мутко Виталий
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Black Giz
1462513249
Вот так, сразу двойные, тройные премиальные. А про честь страны и российского футбола даже никто и не упомянул. Стыдно должно быть господа футболисты.
Ответить
ALeX-161-rus
1462514109
Если не секрет,что кричали после поражения от Греции?
Ответить
nemolod
1462516943
Сейчас можно говорить и про настрой и подготовку,но в том матче и даже в дополнительное время игра была равная и все решилось в принципе кто первым ошибется или кому больше повезет! И то ,что это было именно так показал следующий матч с испанцами,,который был вчистую проигран!
Ответить
firs04
1462518227
физически подготовлены )) хех, с Испанцами показали и физ. подготовку и вальяжность
Ответить
Arhadiavol
1462518286
зря сразу сказали, что заплатят...вдруг бы золото взяли)
Ответить
Ruludo
1462518501
Все нормальные футболисты выходя в полуфинал/финал таких турниров начинают усиленно работать и получают запредельный настрой и огромное желание взять трофей, а наши: не успел зайти в раздевалку человек - сразу бабки просят, какие мы молодцы. Выиграйте титул, Вам сами все отдадут!
Ответить
FanatSerj
1462518887
"и услышал со всех сторон: «Двойные премиальные! Тройные!»" даже в такие моменты думают о бабле, мдааа все таки в Советском Союзе идеология была лучше.
Ответить
roman230582
1462520122
Ей богу, лучше бы не говорил об этом. А то складывается ощущение, что когда вся страна радовалась значимой победе (первой за последние лет 20) футболисты подсчитывали барыши.
Ответить
Lordfrax
1462526487
ясно
Ответить
Protosser
1462534379
Вот-вот... в очередной раз - показали, что "их" тупо волнует бабло. Не кричали: "Мы вышли в полуфинал!", кричали "ДАЙТЕ БОЛЬШЕ БАБЛА!"
Ответить
Главные новости
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:20
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
2
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
3
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
9
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
21
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
4
Все новости
Все новости
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
18:58
1
ФотоМальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере
18:37
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
18:12
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
17:46
1
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
17:05
1
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
16:11
1
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
16:03
3
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
21
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
15:42
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
1
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
4
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
9
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
5
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
4
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
1
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
9
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+