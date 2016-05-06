Степаненко: «Чемпионат Испании сильнее украинского, поэтому «Севилья» играла лучше»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился наблюдениями от ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Севильей». Напомним, что донецкая команда уступила со счетом 1:3 и вылетела из турнира.

«Севилья» – классная команда, которая реализовала свои моменты. Первый мяч в наши ворота – случайность. Такое могло произойти с каждым. После этого мы взяли инициативу в свои руки и сравняли счет, но второй гол нас немного обескуражил. Мы побежали вперед и пропустили контратаку. Надо смотреть на то, почему не добежали в том эпизоде, потому что мяч потеряли в самом углу на фланге. Я играл с футболистом «Севильи», но там то ли раньше необходимо было выдвигаться, то ли... Мариано Феррейра также здорово сыграл – и в наши ворота влетел третий мяч. Понятно, тяжело было выжать что-то, когда уступаешь на выезде 1:3, да и силы уже заканчивались.

Повторюсь, у испанцев очень хорошая команда. Почаще бы встречаться с такими коллективами, тогда больше на равных могли бы конкурировать. Ясно, что в Испании намного сильнее чемпионат и у них больше матчей подобного уровня. Потому в каких-то эпизодах они действуют лучше», – сказал Степаненко.