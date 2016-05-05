Карадениз: «На мое сердце давно надета тюбетейка»

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз пояснил, по какой причине он отпраздновал дубль в ворота «Крыльев Советов» (2:0) в ноябре прошлого года, надев на голову тюбетейку. Также игрок признался, что за столько лет. проведенных в казанском клубе, уже успел почувствовать себя татарином.

«В одном из интервью я уже говорил, что на самом деле не так важно надеть тюбетейку на голову. Гораздо важнее надеть ее на сердце. Мое сердце уже давно в тюбетейке. Конечно, я чувствую себя татарином. Уже пошел девятый год, как я здесь. Турецкие и татарские народы одной веры, похожи по разговору, у людей есть много общего. Чувствую близость и уважение к татарскому народу. Я чувствую себя татарином, и поэтому я надел тюбетейку. Чтобы показать это людям», – сказал Карадениз.