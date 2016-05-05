«Рома» готова купить Витселя в случае ухода Пьянича и Наингголана

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель попал в сферу интересов «Ромы». В приобретении игрока сборной Бельгии заинтересован главный тренер римлян Лучано Спаллетти, работавший с футболистом в петербургском клубе.

Итальянский клуб намерен купить 27-летнего хавбека в случае ухода из команды Миралема Пьянича и Раджи Наингголана, в услугах которых нуждаются «Бавария» и «Челси».

Нынешнее соглашение Витселя с «Зенитом» рассчитано до лета 2017 года, а его рыночная стоимость составляет 28 миллионов евро.