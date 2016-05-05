Йоветич: «Я еще не показал своей реальной силы»

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», признался, что не хочет уходить из миланского клуба.

«В этом сезоне «Интер» должен был финишировать в чемпионате Италии как минимум на третьем месте. Но мы дорого заплатили за плохую игру в начале года. Жаль, ведь мы должны были играть в Лиге чемпионов.

По окончании сезона я переговорю с руководством клуба о своем будущем. Не хочу уходить отсюда. Я еще не показал своей реальной силы и готов приносить команде большую пользу», – сказал Йоветич.