Орлов: «Зенит» думает только о золоте»

Известный телевизионный комментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов уверен, что команда из Санкт-Петербурга в оставшихся четырех матчах российской Премьер-лиги будет играть только на победу, думая о золотых медалях чемпионата.

«В матче с «Кубанью» «Зенит» впервые сыграл по схеме 4-4-2. Два выдвинутых форварда действовали в основном по центральной оси, оставив фланги для крайних защитников. Особенно хорошо этим воспользовался Игорь Смольников, не раз будораживший оборонительные порядки гостей и сделавший голевой пас.

Для многих было очень неожиданно, что после такой убедительной победы Андре Виллаш-Боаш решился значительно перекроить состав перед финалом Кубка России. Но смелый ход тренера оправдал себя. Зенитовцы, несмотря на перестановки, продолжали играть в тот же футбол и в финале Кубка. Шатов и в матче с ЦСКА, можно сказать, заменил на поле Данни. Это очень важно перед последними четырьмя решающими турами.

Я вместе с командой летел в самолете из Казани после завоевания кубка России. Настроение у игроков, как и у тренеров, было замечательным. А разговоры шли не о завоеванном почетном трофее, а только о предстоящих четырех «финалах» чемпионата России. Именно так футболисты «Зенита» называют оставшиеся матчи. А все думы, конечно же, о золоте…» – считает Орлов.

В рамках 27-го тура Премьер-лиги «Зенит» на выезде сыграет с «Анжи» в субботу, 7 мая, в 17:00 по московскому времени.