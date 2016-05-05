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Орлов: «Зенит» думает только о золоте»

5 мая 2016, 11:07
9

Известный телевизионный комментатор и фанат «Зенита» Геннадий Орлов уверен, что команда из Санкт-Петербурга в оставшихся четырех матчах российской Премьер-лиги будет играть только на победу, думая о золотых медалях чемпионата.

«В матче с «Кубанью» «Зенит» впервые сыграл по схеме 4-4-2. Два выдвинутых форварда действовали в основном по центральной оси, оставив фланги для крайних защитников. Особенно хорошо этим воспользовался Игорь Смольников, не раз будораживший оборонительные порядки гостей и сделавший голевой пас.

Для многих было очень неожиданно, что после такой убедительной победы Андре Виллаш-Боаш решился значительно перекроить состав перед финалом Кубка России. Но смелый ход тренера оправдал себя. Зенитовцы, несмотря на перестановки, продолжали играть в тот же футбол и в финале Кубка. Шатов и в матче с ЦСКА, можно сказать, заменил на поле Данни. Это очень важно перед последними четырьмя решающими турами.

Я вместе с командой летел в самолете из Казани после завоевания кубка России. Настроение у игроков, как и у тренеров, было замечательным. А разговоры шли не о завоеванном почетном трофее, а только о предстоящих четырех «финалах» чемпионата России. Именно так футболисты «Зенита» называют оставшиеся матчи. А все думы, конечно же, о золоте…» – считает Орлов.

В рамках 27-го тура Премьер-лиги «Зенит» на выезде сыграет с «Анжи» в субботу, 7 мая, в 17:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Смольников Игорь Шатов Олег Виллаш-Боаш Андре Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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Наварх
1462436240
"Зенит" - Орлов думает только о пенсии и в самолёте всех доставал. Почему за него так держатся, он как Брежнев, уже и говорить не может, и не понимает где он, но что то говорит по подсказкам.
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petlyra
1462437234
четыре «финала» чемпионата России сейчас у всей первой пятерки. И Зенит должен надеяться на осечки соперников.
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Диктор
1462438496
Думаю что Кубка -Зениту за глаза.Вот уверен что клячи с помощью Гинера выиграют этот чемпионат.
Ответить
zenitforever2015
1462441214
Хотелось бы, но шансов не много. Всё равно надо стремиться.
Ответить
андрей андреев
1462445270
"Все думы о золоте" Блин,им чё бумажных денег уже не хватает?
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hmelarj
1462450961
ха-ха
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koli4ka
1462453143
маразмик орлик, да не надо ничё думать, за них уже всё давно решили
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Vasilij91
1462453651
Надо было хотябы ничью в Ростове брать, а теперь в ЛЧ попадите сначала
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DemSerg
1462455565
Мечтать невозбранно и не вредно.
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