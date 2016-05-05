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    Бышовец: «Сейчас Смолов полностью раскрывает свой потенциал»

    Бывший главный тренер сборной СССР и России, а также экс-наставник «Зенита» Анатолий Бышовец оценил шансы Федора Смолова на звание лучшего бомбардира нынешнего сезона.

    – Федор Смолов забил уже 16 голов в чемпионате. Способен ли он выиграть гонку бомбардиров?

    – У него есть хорошие шансы. Календарь у «Краснодара» не такой уж сложный. Самое главное, что у Федора сейчас налажено прекрасное взаимодействие с партнерами, есть доверие товарищей по команде, они играют на него. Мне кажется, наступил момент, когда Смолов полностью раскрывает свой потенциал. К тому же он сейчас играет на комфортной для себя позиции.

    – Перед чемпионатом Европы российские форварды резко прибавили. Возможно ли на поле сочетать Дзюбу, Смолова и Кокорина?

    – Многое будет зависеть от концовки сезона, в каком физическом состоянии будут находиться игроки во Франции. То, что работы там хватит для всех, это факт. Важно для тренера определиться с сочетанием нападающих. Необходимо, чтобы они усиливали игру и раскрывали возможности друг друга по максимуму.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    05.05.2016 10:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 5 мая 2016, 19:18

      а мы дураки и без вас не видим??))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6884

      sochi-2013 5 мая 2016, 13:25

      Дзюба то со Смоловым должны сыграться, да и Кокорин еще сможет подтянуться.

      0
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      ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 > sochi-2013 5 мая 2016, 16:57

      А зачем Краснодару Дзюба ????????????????? А Фёдора в Зенит нельзя, там Халк будет играть, а Фёдор лавку будет полировать, пусть получает игровую практику в Краснодаре, так будет лучше всем...

      0
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      ...
      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > Докторо123 6 мая 2016, 20:25

      Про сборную разговор.

      0
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      ...
      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > 6 мая 2016, 20:25

      Федя - молодца!

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