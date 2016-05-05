«Бешикташ» предлагает трехлетний контракт защитнику «Милана»

«Бешикташ» планирует усилить свои оборонительные порядки защитником «Милана» Кристианом Сапатой, сообщает Sky Sport Italia. Колумбиец может достаться турецкому клубу на правах свободного агента, так как контракт с «Миланом» у него истекает 30 июня.

Турки готовы предложить Сапате трехлетний контракт на общую сумму 10 миллионов евро. В ближайшее время стороны должны сесть за стол переговоров.

В нынешнем сезоне Сапата провел в чемпионате Италии 16 матчей, в которых отметился одним забитым голом. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 2,8 миллиона евро.