Главный тренер «Газовика»: «Без одобрения «Газпрома» наше повышение в классе было бы дерзостью»

Главный тренер «Газовика» Роберт Евдокимов ответил на вопросы о выходе команды в РФПЛ.

– Задачу нам озвучили за пару недель до старта сезона. Руководство сказало: «Пора выходить».

– Теперь у «Зенита» проявился младший брат в Премьер-лиге. Спонсор у вас один, верно?

– Да. Финансирует клуб региональная структура «Газпрома», но без одобрения центрального офиса наше повышение в классе выглядело бы неуместной дерзостью.

– У клуба есть партнерские отношения с «Зенитом»? Вы можете представить, что «Газовик» берет в аренду футболиста питерского клуба?

– Пока – с трудом, но все возможно. Партнерских отношений с «Зенитом» у нас нет. До сегодняшнего дня не было и тесных контактов на футбольные темы, но есть дружба с главным тренером второй команды «Зенита». С Владиславом Радимовым нас связывают теплые профессиональные и товарищеские контакты.

– «Газовик» долго строился как команда. Это сознательная стратегия или так сложились обстоятельства?

– Я не сторонник массовой ротации. Мне кажется, что это неправильно – менять по семь–восемь игроков в каждое трансферное окно. Если люди очень быстро становятся не нужны, в этом есть вина тренера. Это же ты их приглашал, верно?

– Вы выступали в ФНЛ. В премьер-лиге к игрокам принципиально иные требования.

– Я верю в тех, с кем работаю. Ротация будет, но в пределах нашей привычной нормы. Между двумя половинами сезона я обычно брал двух–трех новых игроков. После сезона изменения были более масштабными, но костяк всегда оставался неизменным, – сказал Евдокимов.