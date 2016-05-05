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  • Главный тренер «Газовика»: «Без одобрения «Газпрома» наше повышение в классе было бы дерзостью»

Главный тренер «Газовика»: «Без одобрения «Газпрома» наше повышение в классе было бы дерзостью»

5 мая 2016, 01:25
10

Главный тренер «Газовика» Роберт Евдокимов ответил на вопросы о выходе команды в РФПЛ.

– Задачу нам озвучили за пару недель до старта сезона. Руководство сказало: «Пора выходить».

– Теперь у «Зенита» проявился младший брат в Премьер-лиге. Спонсор у вас один, верно?

– Да. Финансирует клуб региональная структура «Газпрома», но без одобрения центрального офиса наше повышение в классе выглядело бы неуместной дерзостью.

– У клуба есть партнерские отношения с «Зенитом»? Вы можете представить, что «Газовик» берет в аренду футболиста питерского клуба?

– Пока – с трудом, но все возможно. Партнерских отношений с «Зенитом» у нас нет. До сегодняшнего дня не было и тесных контактов на футбольные темы, но есть дружба с главным тренером второй команды «Зенита». С Владиславом Радимовым нас связывают теплые профессиональные и товарищеские контакты.

– «Газовик» долго строился как команда. Это сознательная стратегия или так сложились обстоятельства?

– Я не сторонник массовой ротации. Мне кажется, что это неправильно – менять по семь–восемь игроков в каждое трансферное окно. Если люди очень быстро становятся не нужны, в этом есть вина тренера. Это же ты их приглашал, верно?

– Вы выступали в ФНЛ. В премьер-лиге к игрокам принципиально иные требования.

– Я верю в тех, с кем работаю. Ротация будет, но в пределах нашей привычной нормы. Между двумя половинами сезона я обычно брал двух–трех новых игроков. После сезона изменения были более масштабными, но костяк всегда оставался неизменным, – сказал Евдокимов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Оренбург Евдокимов Роберт
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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maior-60
1462420696
Во как. Даже на выход в премьер-лигу надо одобрение у Миллера получать. Поэтому и команду переименовывать будут. Возможные варианты: "Миллерята", "ГазУнасАуВас?", "МАБилы", "Труба-Дура", "БДД" (Борисыч дал добро).
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Диктор
1462434733
А дышите вы без разрешения -основного офиса?????????
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kotmyshka
1462437730
Так и хочется сказать: "Такой футбол нам не нужен!"
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андрей андреев
1462451185
Забыл сказать"КУ" и присесть,разводя руки в сторону
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KorolShut
1462456703
Хорошо что не скрывает, купленное место в РФПЛ
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андрей андреев
1462457790
Забыл сказать,вы соберите Зенит,Газовик ,Зенит-2,3,4,5 возьмите свою молодёжку,и играйте между собой,а Газпром будет вам всем платить....А ещё телеканал свой сделайте и сами смотрите эту ..уёню
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афоня72
1462688159
Открыто сказал, без бабла ни куда! А то бы опять в конце пару игр слили..
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