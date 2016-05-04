Степаненко: «Нам терять нечего»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился ожиданиями в преддверии ответного матча Лиги чемпионов против «Севильи». В первом матче команды сыграли вничью – 2:2.

«Когда хорошие результаты, то можно неплохо настраиваться ментально и психологически. Поэтому, думаю, команда в отличном тонусе и настроении приехала на этот матч. У нас каждый футболист ориентирован на победу команды. Все нацелены на результат, а кто отдаст передачу или забьет мяч, не столь важно. Потому что каждый на поле выполняет то, о чем мы договариваемся, и то, что нам говорит тренер. Все будут делать то, что должны. А там, дай бог, забьем, и неважно, кто это сделает.

Когда доходишь до полуфинала такого большого турнира, понятно, у каждого футболиста и тренера есть мысль о том, что надо идти до конца и пытаться сделать все возможное для того, чтобы завоевать трофей. С таким настроением будем выходить завтра. Нам терять нечего, мы можем только приобрести», — сказал Степаненко.

Матч «Севилья» – «Шахтер» состоится в четверг, 5 мая. Начало – в 22:05 по московскому времени.