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    Городов: «Отдал бы предпочтение Смолову перед Халком»

    Вратарь «Терека» Евгений Городов считает форварда «Краснодара» Федора Смолова лучшим нападающим РФПЛ.

    – Если бы было голосование на звание лучшего форварда чемпионата, я бы отдал предпочтение именно ему. Федор проводит очень сильный сезон, является лидером «Краснодара», приносит им победы. Халк, например, тоже много играет на команду, отдает голевые пасы, сам забивает, но я бы отдал предпочтение Смолову.

    – А какого нападающего могли бы назвать самым неприятным?

    – Артема Дзюбу. В штрафной он всегда действует агрессивно, идет в борьбу за верховые мячи. Артем – габаритный футболист, с ним трудно бороться на «втором этаже» даже во вратарской, – сказал Городов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.05.2016 23:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 6 мая 2016, 08:02

      Дзюба без Халка - пустое место, Смолов если не зазвездиться будет бомбардиром!

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 5 мая 2016, 17:57

      Смолов действительно лучший!!!!!!Я тоже за Федю!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 мая 2016, 08:28

      Смолов действительно лучше Халка, а Дзюба без Халка пустое место.

      3
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      Рейтинг: +628

      somn 5 мая 2016, 07:06

      А кто такой Городов? Восходящая звезда? Просветите пож.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 5 мая 2016, 01:45

      Я тоже за Федю, желаю ему преодолеть барьер в 20 забитых за сезон!

      3
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      ...
      Рейтинг: +628

      somn > арейская 5 мая 2016, 07:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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