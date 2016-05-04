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    Товарищеские матчи сборной России против Чехии и Сербии прокомментирует Гусев

    Телекомментатор Виктор Гусев сообщил, что он будет комментировать товарищеские матчи сборной России в преддверии Евро-2016 против Чехии (1 июня) и Сербии (5 июня), которые покажет Первый канал.

    «Уже известно, что матчи сборной России будут транслировать Первый канал и ВГТРК, поделив их пополам. Пока не знаю, на каких матчах на самом чемпионате Европы я буду работать. Сейчас уже точно известно, что товарищеские матчи сборной России с командами Чехии и Сербии буду комментировать я», – проинформировал Гусев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.05.2016 17:16
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