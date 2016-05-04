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    Карпин: «Увольнение из «Спартака» для меня стало ударом»

    Наставник армавирского «Торпедо» Валерий Карпин вспомнил этап своей тренерской карьеры, посвященный работе в московском «Спартаке».

    «Я знал, что будет повышенное внимание. Уволили сторожа на базе «Спартака» — это будет обсуждаться, уволили уборщицу из офиса «Спартака» — это тоже будут обсуждать, а уволили генерального директора в другой команде — две строчки и забудут. Потому что это «Спартак». Исторически сложилось, что это самый обсуждаемый клуб. Он таким и останется. Хоть еще 20 лет ничего не выиграет.

    После заседания совета директоров мне генеральный директор сказал, что принято решение об обоюдном расторжении контракта. В каком-то смысле это, конечно, стало ударом. Если бы меня уволили в 2012 году, когда «Спартак» шел на последнем месте, это не было бы ударом. А тут команда была третьей и в трех очках от лидера. Ты этого просто не понимаешь. Самое страшное, когда ты не понимаешь, почему происходит то или иное событие. Мне никто ничего не объяснял. Я знаю, почему так произошло, но это останется при мне. Уже была затронута тема зависти, и если говорить глобально, то да, именно из-за этого», – поделился Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.05.2016 16:59
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 11 мая 2016, 00:25

      Карпин нулек

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 5 мая 2016, 12:34

      а увольнение из торпедо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 5 мая 2016, 07:39

      Все относительно. Карпин хорошо работал по сравнению с кем? Талант тренера - это когда, независимо от уровня, игроки заявляют о себе. Спартак, сейчас, клуб который может выиграть у сильного соперника и проиграть слабому, потому что нет стабильности и команды. Приверженность и ответственность должны быть.

      2
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 5 мая 2016, 06:31

      Да ладно, когда тебя увольняли команда была на седьмом месте и далеко не на три очка отставала...
      но согласен с предыдущим оратором , что за последние несколько лет Карпин был лучшим из всех тренеров Спартака...

      1
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- > АртурZaСМ 5 мая 2016, 09:20

      Ты не прав! На момент увольнения «Спартак» с 40 очками занимал третье место в чемпионате России и на 4 очка отставал от лидера – «Локомотива».

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 5 мая 2016, 06:30

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 5 мая 2016, 01:57

      А по мне так Валера не плохо отработал 2 серебра и бронза,а всем надо было золото а с чего то могло быть золото состав не был сильнейший в лиге это можно посмотреть по трансферный стоимости игроков,а то что все кричат что Валера сам выбирал игроков да выбырал но в пределах 5-7 миллионов и Халка с Витселем ему бы не кто не позволил бы купить

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 мая 2016, 20:00

      Руководство менять надо, а не тренеров!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 4 мая 2016, 19:57

      Валера возвращайся!

      3
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 4 мая 2016, 19:45

      Валеру зря из спартака убирали.

      4
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 4 мая 2016, 19:01

      > это останется при мне
      > да, именно из-за этого

      Хм..

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