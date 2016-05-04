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    Булыкин: «Процесс моего трудоустройства в «Динамо» пока остановлен фразой: «Мы подумаем»

    Экс-нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин, ранее заявлявший о своем желании получить должность в клубной структуре бело-голубых, рассказал о том, на каком этапе находятся переговоры по его трудоустройству.

    «На какой стадии находится процесс трудоустройства в «Динамо», лучше спросить у клуба. Я изложил свои мысли и желания в процессе общения с бело-голубыми. Так что теперь от меня ничего не зависит. Не знаю, когда наступит ясность в этом вопросе, у меня никакой информации нет. В «Динамо» сказали: «Мы подумаем», – поделился Булыкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.05.2016 15:43
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