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    Самсонов: «Ротенберг – колоссальный трудоголик»

    Бывший игрок «Краснодара» Олег Самсонов рассказал об отношении к защитнику «Ростова» Борису Ротенбергу.

    «Во-первых, это колоссальный трудоголик. Таких, как он, на самом деле, откровенно могу сказать, очень мало как в плане футбола, отношения к спорту, так и в плане отношения к жизни.

    Если бы у кого-то из футболистов была бы такая же ситуация – откровенно могу сказать, я бы тоже пользовался [тем, что отец помогает команде деньгами]. Естественно – почему нет? Тем более учитывая, сколько он работает, тренируется…

    Согласен, что хороший парень – это не профессия. Но по своему опыту в Премьер-лиге могу сказать, что есть много людей, которых проталкивают агенты. Но у этих игроков не такое отношение к футболу, что у Бори. Вот и вся разница. Поэтому ситуация с Борисом – абсолютно нормальная, это моя позиция.

    Это абсолютно простой парень, который так же может ездить на метро и зайти в Макдоналдс – обычный парень, как и все мы», – рассказал хавбек.

    Источник: YouTube

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    04.05.2016 10:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 5 мая 2016, 01:52

      Может быть, вот только на поле что-то не очень у него получается

      0
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      ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 > арейская 5 мая 2016, 07:30

      На поле нужен талант

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 4 мая 2016, 15:52

      Со второй частью существительного "трудоголик" легко соглашусь.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 мая 2016, 12:08

      А никто и не говорит,что он плохой парень. Просто для футбола это маловато будет

      4
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