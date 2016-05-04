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    Непомнящий: «Надеюсь, что Оланаре действительно 21 год»

    Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал игру нигерийского форварда ЦСКА Аарона Оланаре, который арендован у китайского «Гуанчжоу Фули».

    – Нужно ли ЦСКА выкупать Оланаре?

    – Думаю, да. Прекрасный форвард. Важно, что прибавляет на глазах. Сколько ему? 21?

    – Через месяц стукнет 22.

    – Надеюсь, это соответствует реальному возрасту.

    – А у вас сомнения?

    – Когда речь о футболистах с Черного континента, может быть что угодно… У Оланаре великолепная скорость, левая нога. Не игрок касания, зато нахальный, не боится брать игру на себя. Жалко, травму получил.

    – Напрасно после гола сделал кульбит?

    – Кульбит ни при чем. Оланаре аккуратно приземлился на две ноги. А вот потом движение колена чуть в сторону – и сразу заметно, что есть проблемы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.05.2016 09:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +16

      Vasilij91 4 мая 2016, 11:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Думбия вон под 40, да еще вернется в ЦСКА на сезон, вот увидем после продажи Мусы

      -4
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      Рейтинг: +272

      Inks > Vasilij91 4 мая 2016, 11:35

      под 40?)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Vasilij91 4 мая 2016, 15:21

      Вобще-то уже пятый десяток пошел.

      0
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      Рейтинг: +16

      Vasilij91 > Обер-КанцлерЪ 4 мая 2016, 22:17

      Где-то читал что ему 42 года

      0
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      Рейтинг: +345

      Наварх 4 мая 2016, 10:47

      Надеетесь Валерий? Как же будет все плохо, если ему не 21 год, засуха придёт в Россию и начнется конец света, а сам Валерий расстроится и начнёт выпивать...

      Какая разница, 21 или 25. играет и хорошо, вам не узнать правды. На ровном месте воду мутите. Здоровья Оланаре.

      1
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 4 мая 2016, 10:40

      Здоровья ему.

      2
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 4 мая 2016, 10:15

      У обыкновенного неспортивного человека травма связок - это риск рецидива на всю жизнь,а у футболиста это очень серьезно! Даже переломы костей вылечиваются гораздо быстрее и не дают таких осложнений! Так что покупать такого игрока это равносильно тому как купили когда-то чилийского футболиста! (фамилию забыл)

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > nemolod 4 мая 2016, 10:27

      Футболистов лечат совершенно по-другому. Обычным людям такое лечение назначается, только если связки сами уже не смогут восстановиться ни при каких условиях. А тут стоит задача наиполнейшего исцеления в кратчайшие сроки

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 мая 2016, 09:46

      Так купишь игрока,и платить пенсию)))

      -1
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