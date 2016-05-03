Мостовой: «Лестер» – пример того, что не деньги играют в футбол»

Футбольный эксперт Александр Мостовой остался впечатлен триумфом «Лестера», который завоевал титул чемпиона Англии. Отметим, что чемпионство АПЛ «лисы» выиграли впервые.

«Для меня победа «Лестера» – это событие года во всем спорте! Одна такая победа – и мы убедились в том, что не деньги играют в футбол. Попробуй, приди в такую команду, как «Лестер», и выиграй с ними чемпионат Англии. Вот перед кем нужно снимать шляпу и кланяться. Год назад я об этой команде даже не слышал. Я знал, что они где-то там бьются за выживание. А теперь стали чемпионами Англии.

Поэтому я считаю, что это просто сумасшедшее событие по значимости, но оно не изменит футбольный мир. Нужно снимать фильм о таком успехе «Лестера». Это историческое событие в мире футбола. Там город-то всего 300 тысяч человек. И футболисты, про которых год назад никто не слышал. А сейчас какой они футбол показывают. Огромный им респект!» – сказал Мостовой.