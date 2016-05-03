Раньери не верит, что «Лестер» сможет снова стать чемпионом в следующем сезоне

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери после досрочного завоевания «лисами» титула чемпиона Англии заявил, что в следующем сезоне его подопечные не смогут повторить подобный успех.

«Повторить успех в следующем сезоне? Этого не случится. Мы хотим продолжать расти. Когда я приехал сюда, то передо мной стояла цель построить очень хорошую команду в течение трех-четырех лет, которая сможет побороться за Лигу Европы и постепенно приблизится к Лиге чемпионов. В следующем сезоне мы должны бороться за высокие места и сделаем для этого все возможное. Я уверен в этом и хочу биться», – сказал Раньери.