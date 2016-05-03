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  • Президент «Лейрии» Толстиков обвиняется в мошенничестве и отмывании денег

Президент «Лейрии» Толстиков обвиняется в мошенничестве и отмывании денег

3 мая 2016, 17:10
3

Португальская «Лейрия» и ее владелец Александр Толстиков обвиняются в преступлениях по отмыванию денег, связи с преступными группировками, подделке документов и мошенничеству. Об этом сообщает Correio da Manhã.

Португальские правоохранительные органы проводят расследование по факту трансферов российских футболистов команды Виталия Лысцова и Томаса Рукаса, а также нынешнего голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка. Кроме того, отмечается, что преступные организации инвестировали в «Лейрию» несколько миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Португалия. Примейра Лейрия
Комментарии (3)
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greck
1462288401
Мы русские честно зарабатывать в рот е...ли, нам надо отмыть...умыкнуть...подрезать.
..уклониться...это в душе....португезам не понять...
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андрей андреев
1462289522
Воровали и будем воровать, Россия вперёд
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