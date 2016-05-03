Президент «Лейрии» Толстиков обвиняется в мошенничестве и отмывании денег

Португальская «Лейрия» и ее владелец Александр Толстиков обвиняются в преступлениях по отмыванию денег, связи с преступными группировками, подделке документов и мошенничеству. Об этом сообщает Correio da Manhã.

Португальские правоохранительные органы проводят расследование по факту трансферов российских футболистов команды Виталия Лысцова и Томаса Рукаса, а также нынешнего голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка. Кроме того, отмечается, что преступные организации инвестировали в «Лейрию» несколько миллионов евро.