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    Карасев рассудит встречу «Спартак» – «Динамо»

    Назначены арбитры на матчи 26-го тура российской Премьер-лиги. Центральный поединок между «Спартаком» и «Динамо» доверено обслуживать Сергею Карасеву.

    6 мая, пятница

    «Крылья Советов» – «Уфа»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); инспектор – Игорь Захаров (Москва).

    «Ростов» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); инспектор – Станислав Сухина (Малаховка).

    7 мая, суббота

    ЦСКА – «Терек»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

    «Анжи» – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Алексей Воронцов (Ярославль); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

    «Кубань» – «Мордовия»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

    8 мая, воскресенье

    «Рубин» – «Краснодар»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Адлан Хатуев (Грозный); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    «Амкар» – «Урал»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

    «Спартак» – «Динамо»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Николай Голубев (Санкт-Петербург), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).

    Источник: РФС

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    03.05.2016 16:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 мая 2016, 18:52

      Желаю Динамо выиграть этот матч. Победа нужна как воздух.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 мая 2016, 18:42

      А как выбирают судей? Жребием?

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > андрей андреев 3 мая 2016, 18:50

      Аукцион.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vladimir-7 3 мая 2016, 19:19

      то-то Ростову всех с Питера назначили))Газпром выиграл?

      1
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      ...
      Рейтинг: +837

      eleng > андрей андреев 3 мая 2016, 19:43

      В яблоко, причём жребий кидали...пока не выиграл.

      1
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