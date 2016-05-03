Мутко: «Мы не поддержали включение Косово в УЕФА, но решение надо исполнять»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал решение УЕФА включить Федерацию футбола Косово в члены союза.

«Мы не поддерживали это решение, но так решил УЕФА. Будем исполнять. Все будет нормально. Мы же не собираемся завтра играть с Косово.

Значит, они будут работать по нашему закону, если будут приезжать. Думаю, будут разводить сборные, если будем на каком-то этапе попадаться, до политического урегулирования этого вопроса. МОК принял Косово. Уже около 30 международных федераций приняли их», – сказал Мутко.