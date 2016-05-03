«Лацио» не будет продлевать контракт с Клозе

Нападающий «Лацио» Мирослав Клозе по окончании текущего сезона покинет римский клуб. Руководство клуба не готово продлевать соглашение с 37-летним немцем. Сам контракт рассчитан до середины 2016 года. В «Лацио» Клозе провел пять последних сезонов.

Недавно появилась информация, что немец переберется через океан. Им интересует клуб МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз». По данным Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в один миллион евро.

В нынешнем сезоне Клозе сыграл 22 матча в Серии А, в которых забил пять голов и сделал семь результативных передач.