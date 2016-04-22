Клозе может перейти в «Нью-Йорк Ред Буллз»

Немецкий нападающий «Лацио» Мирослав Клозе может продолжить свою карьеру в США. Он заинтересовал американский клуб «Нью-Йорк Ред Буллз».

После окончания текущего сезона в Серии А Клозе может перебраться за океан. 37-летний немец не против завершить карьеру в США, но в Риме готовы сделать ему предложение о продлении контракта еще на один сезон.

В нынешнем сезоне Клозе провел 21 матч в чемпионате Италии, забил четыре гола и сделал семь результативных передач.