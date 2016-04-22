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    Клозе может перейти в «Нью-Йорк Ред Буллз»

    Немецкий нападающий «Лацио» Мирослав Клозе может продолжить свою карьеру в США. Он заинтересовал американский клуб «Нью-Йорк Ред Буллз».

    После окончания текущего сезона в Серии А Клозе может перебраться за океан. 37-летний немец не против завершить карьеру в США, но в Риме готовы сделать ему предложение о продлении контракта еще на один сезон.

    В нынешнем сезоне Клозе провел 21 матч в чемпионате Италии, забил четыре гола и сделал семь результативных передач.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    22.04.2016 07:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 22 апреля 2016, 10:57

      ав . ,вот очередной вопрос тебе , похоже из УФМС по городу москва , а скорее всего по городу с.петенгбург , ну обьясни же ты дибилу , я тут просто другого определения невижу , что основания для получения российского паспорта есть у многий тысяч гастриков а может и милионов, а вызов зачисление в состав сборной это работа тренерского штаба сборной и РФС, скажи просто и понятно - мол , оценить спортсмена по выступлению в чемпионате могу - вотвам цифры факты итд , а то что вы спрашиваете - это е мутко и к медведеву.

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