Клозе может перейти в «Нью-Йорк Ред Буллз»

ав . ,вот очередной вопрос тебе , похоже из УФМС по городу москва , а скорее всего по городу с.петенгбург , ну обьясни же ты дибилу , я тут просто другого определения невижу , что основания для получения российского паспорта есть у многий тысяч гастриков а может и милионов, а вызов зачисление в состав сборной это работа тренерского штаба сборной и РФС, скажи просто и понятно - мол , оценить спортсмена по выступлению в чемпионате могу - вотвам цифры факты итд , а то что вы спрашиваете - это е мутко и к медведеву.
Немецкий нападающий «Лацио» Мирослав Клозе может продолжить свою карьеру в США. Он заинтересовал американский клуб «Нью-Йорк Ред Буллз».
После окончания текущего сезона в Серии А Клозе может перебраться за океан. 37-летний немец не против завершить карьеру в США, но в Риме готовы сделать ему предложение о продлении контракта еще на один сезон.
В нынешнем сезоне Клозе провел 21 матч в чемпионате Италии, забил четыре гола и сделал семь результативных передач.