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    Виллаш-Боаш: «Оба пенальти в ворота ЦСКА были назначены верно»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал результат финального матча Кубка России против ЦСКА (4:1).

    «ЦСКА умеет наказывать за ошибки, умеет атаковать. Армейцы опасны на контратаках. С Мусой на фланге они выглядят даже сильнее. Против них нужно действовать осторожно. Наверное, поэтому первые 20 минут мы играли аккуратнее. Во втором тайме мы проявили больше эмоций. Пенальти – оба решения были верными. Я рад победе. Это то, к чему мы шли», – сказал Виллаш-Боаш.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.05.2016 19:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 мая 2016, 07:08

      А , что Боаш скажет иначе, что пенальти были назначены не правильно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 3 мая 2016, 22:13

      Первый пенальти-мне показалось нарушение было за штрафной!?

      -2
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      Рейтинг: +452

      denzillo 3 мая 2016, 10:22

      Товарищи, я болел спартака, НО второй пеналь-симуляция Кокорина- ему желтую карточку нодо было давать-он спецом шел на это!!! А вместо этого цска в десятером и 3-0. Противно смотреть было!!!

      -2
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 2 мая 2016, 20:26

      Ну нарушение было, но в углу площадки и неизвестно куда оно вело, сразу видно что судье рекомендовали, второй пенальти не видел, но судя по реакции этой рыжей дешёвки то такой же!

      1
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      Рейтинг: +4833

      neveldomha > mnb 95 4 мая 2016, 09:34

      Что бы ты пел, если бы кони победили?

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED 2 мая 2016, 19:24

      Он повтор видел? Второй пенальти чистая симуляция

      -1
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      Рейтинг: +4833

      neveldomha > LINED 4 мая 2016, 09:32

      Симуляция была бы в том случае, если бы Березуцкий не поднял ногу. Смотреть нужно внимательнее.

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      Рейтинг: +192

      LINED > neveldomha 4 мая 2016, 22:20

      Я смотрел, раз сто просмотрел повтор. Нигде касания не было. Тем более мне показалось, что вообще Березуцкий мяча коснулся. Хотя какая разница? Все равно счет уже не изменить

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